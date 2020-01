Youssef Chahed : Le recours aux législatives anticipées serait un scénario catastrophique (Vidéo)

Youssef Chahed, chef du gouvernement chargé des affaires courantes, estime que recourir aux législatives anticipées serait un scénario catastrophique pour la Tunisie, tout en rappelant la nécessité d’accélérer la composition du prochain gouvernement.

«La constitution permet évidemment le recours à des élections anticipées, cependant la Tunisie ne supporterait pas une période transitoire aussi longue. Elle déjà d’ailleurs assez duré, cela fait 4 long mois», a déploré Youssef Chahed, lors du conseil des ministres tenu ce vendredi 31 janvier 2020, tout en remerciant et félicitant les ministres qui poursuivent leur travail dans des conditions très difficiles et dans le flou, selon ses dires.

Youssef Chahed a déploré le manque de responsabilité et de conscience de la classe politique, qu’il rend pour responsable dans ce retard : «chaque jour qui passe complique la situation et coûte à la Tunisie». a-t-il encore déploré, en rappelant avoir indiqué, depuis le 6 octobre 2019, que son gouvernement est prêt pour la passation du pouvoir et qu’il continuera à travailler, avec le même «professionnalisme et le même engagement, comme au premier jour, pour l’intérêt de l’Etat».

Le chef du gouvernement chargé des affaires courantes a également salué les efforts des forces sécuritaires et armées, ainsi que la douane, qui protègent le pays et ses frontières, en luttant contre la criminalité et le terrorisme.

Notons que les élections anticipées seraient organisées, par le chef de l’Etat, dans le cas où le gouvernement Fakhfakh, n’obtient pas le vote de confiance de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Y. N.