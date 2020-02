Club africain : Lassaad Dridi très irrité par les choix du comité directeur

Partagez 0 Partages

Il semble que les intermédiaires sévissent encore au Club africain (CA), à l’insu du plein gré de certains dirigeants, au grand dam du coach Lassaad Dridi et des joueurs, attendant le paiement de leurs arriérés de salaires.

En signe de protestation contre leurs impayés, mais surtout contre «l’extravagance» des dirigeants qui se mettent à conclure des transferts malgré la crise financière, les joueurs du Club africain (CA) ont quitté hier, vendredi 31 janvier 2020, le camp de stage à Ain Draham pour rentrer à Tunis, très en colère.

Si l’argent existe pour payer ces contrats de transferts, autant régler d’abord les impayés des joueurs qui, rappelons-le, ont participé à la liquidation des dettes du club auprès de la Fifa, en patientant sur le paiement de plusieurs salaires. Tout comme l’entraîneur Lassaad Dridi, qui a consenti de «geler» le sien pendant 6 mois et de privilégier les joueurs.

Mais le coach, dont le travail est très apprécié par les supporteurs, est très irrité surtout parce que, primo, ses joueurs ne sont pas payés ce qui provoque quelques tensions dans le vestiaire (et des départs comme ceux de Ghazi Ayadi et Manoubi Haddad), et secundo, les «recrues» sont-elles si nécessaires et pourraient-elles apporter une plus-value technique et surtout économique? Ce dont il n’est pas loin de douter personnellement.

H. M.