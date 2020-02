Tunis : Samsung ouvre un brand shop au centre commercial Azur City

Samsung Electronics Tunisie annonce l’inauguration, le vendredi 31 janvier 2020, au centre commercial Azur City, à la banlieue sud de Tunis, de son nouveau brand shop, le 9e du genre en Tunisie.

L’événement, qui a été célébré en présence du groupe Q-Tech+ et de son directeur, Mahmoud Fezzani, marque la volonté de Samsung Tunisie de renforcer sa présence sur tout le territoire tunisien et son souci d’être au plus près de ses clients.

Une approche de proximité qui lui permet de répondre aux nombreuses attentes d’une clientèle sans cesse croissante et exigeante, tout en garantissant un service fiable, rapide et de qualité.

Voir toujours plus grand

Depuis son implantation en Tunisie, Samsung Electronics n’a cessé d’essaimer, inspirer et ainsi favoriser le développement technologique à travers une gamme incroyablement riche en produits visant à améliorer le quotidien du consommateur.

L’ouverture de ce nouveau brand shop à Azur City est une nouvelle étape et un signal fort de la volonté de la marque de continuer à s’inscrire dans une dynamique de développement et de proximité avec ses clients.

Ce brand shop assurera tous les services dont a besoin le client. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h et les samedis et dimanches, de 9h à minuit, l’espace propose une large gamme de smartphones, tablettes et accessoires Samsung. Il met également en place un nouveau concept de service : le «One-Hour Service» afin de permettre aux clients de profiter d’un SAV pratique : en à peine une heure, ils peuvent bénéficier d’un entretien ou d’une réparation de leur appareil.

Une marque toujours à l’avant-garde

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L’entreprise réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l’électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED.

Source : communiqué.