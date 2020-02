«Crêpage de chignons» entre les députés Yassine Ayari et Rached Khiari

Le député Rached Khiari (ancien Al-Karama) a annoncé aujourd’hui, lundi 3 février 2020, qu’il va porter plainte contre son collègue Yassine Ayari (Mouvement Amal). Les deux élus du peuples s’échangent des insultes et des accusations sur les réseaux sociaux depuis 4 jours…

Le conflit a commencé quand Rached Khiari s’est félicité d’avoir régularisé la situation de près de 70 personnes fichés S17 (interdiction de voyage pour suspicion de lien avec le terrorisme).

Le député avait rencontré, il y a quelques semaines, le ministre de l’Intérieur, et dit lui avoir présenté les dossiers de personnes faisant l’objet de cette procédure et n’ayant aucun lien avec le terrorisme. Après investigations, le ministère de l’Intérieur, a levé la procédure pour 70 personnes.

Yassine Ayari s’est à son tour félicité d’avoir régularisé la situation de ces citoyens et a accusé son collègue Rached Khiari de mentir et de n’avoir entrepris aucune action dans ce dossier. Accusation que lui a renvoyé son collègue…

Et comme il n’y en a pas un pour rattraper l’autre, il n’en fallait pas plus pour que les 2 députés s’insultent sur les réseaux sociaux (allant de voleur, escroc à sale chien et pourriture…)

Rached Ghannouchi qui a publié sa photo avec M. Fourati, le jour où il dit lui avoir remis la liste, a annoncé aujourd’hui, sur Mosaïque FM, qu’il a décidé de porter plainte contre Yassine Ayari , estimant que son collègue a dépassé toutes les limites dans son dernier statut, où il le traite notamment «de chien, de personne basse et sans principes».

«Il ne fait que ça et à chaque fois il s’en prend à quelqu’un. Insulter les autres est devenu une seconde nature pour Yassine Ayari. C’est le Ali Chouerreb (bandit légendaire de Bab Souik, Ndlr) de l’Assemblée, et c’est un menteur qui veut gagner la confiance du peuple , qu’il embobine avec des mensonges. Il est allé trop loin et la justice doit intervenir», a lancé le député indépendant, élu sur une liste de la coalition Al-Karama, présidée par Seifeddine Makhlouf.

Y. N.