Kairouan : Deux individus sur une moto tirent au hasard avec une arme à feu sur les citoyens

Partagez 0 Partages

Deux hommes sur une moto, qui n’ont pas été identifiées, ont aléatoirement ouvert le feu avec un fusil de chasse vers les citoyens et devant les magasins de la ville de Kabbara, dans la délégation de Nasrallah, au gouvernorat de Kairouan, aujourd’hui, 4 février, 2020, à l’aube.

Heureusement qu’aucun dommage humain important n’a eu lieu.

L’incident a néanmoins causé un état de peur et de panique chez les habitants, surtout que cela a duré environ 30 minutes, durant lesquelles plus de 20 cartouches ont été tirées.

Ces derniers ont, par ailleurs, bloqué, ce matin, la route reliant Kairouan à Sidi Bouzid en brûlant des roues en caoutchouc, probablement en signe de protestation contre l’absence d’agents de sécurité.

De nombreux renforts de sécurité ont, par conséquent, rejoint l’endroit et un processus de recherche et d’enquête est en cours pour l’identification et l’arrestation des deux individus.

C. B. Y.