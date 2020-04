Télémédecine : Le STML et Tobba.tn annoncent un partenariat privilégié et collaboratif

Le Syndicat tunisien des médecins libéraux (STML) a signé une convention avec la plateforme web Tobba.tn pour la collaboration dans le domaine de la télémédecine.

A travers cet accord, signé le 2 avril 2020, qui comporte différents axes de partenariat, les STML et Tobba.tn entendent mettre en commun leurs efforts dans l’intérêt des patients et de la profession.

L’utilisation de la télémédecine et particulièrement des téléconsultations est encouragée dans tous les pays du monde qui agissent pour développer une stratégie de santé moderne et efficiente. Le STML, conscient de la nécessité de démocratiser l’utilisation des téléconsultations, particulièrement dans les circonstances actuelles marquées par la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), encourage les médecins libéraux à utiliser la plate-forme tunisienne Tobba.tn.

Pour rappel, Keeplyna, via la première plate-forme de téléconsultations médicales en Tunisie Tobba.tn, est conforme à la loi 2018-43 et dispose de l’autorisation légale de l’instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) pour le traitement des données personnelles de santé et les données sont hébergées et sécurisées en Tunisie dans un data-centre certifié à la fois ISO27001 et PCI-DSS.

Ce rapprochement entre le STML et Tobba.tn est motivé par l’importance de premier ordre qu’ils accordent tous les deux au professionnalisme et à la qualité des services de santé en Tunisie.

Source : communiqué.