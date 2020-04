Coronavirus : Sept nouveaux cas à Tataouine

Partagez 0 Partages

Brahim Ghorghar, directeur régional de la santé à Tataouine, a annoncé ce soir, vendredi 17 avril 2020, que sept nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans la région. «Restez chez vous le virus est en train de se propager», a-t-il alerté.

Parmi les personnes contaminées, on compte un agent de la santé, 3 personnes à Ras El-Oued et 3 autres à Tataouine ville, a précisé le directeur régional de la santé, en indiquant que ces chiffres sont les résultats de 40 tests de dépistage, effectués le 14 avril et revenus aujourd’hui de l’Institut Pasteur (Tunis).

Le nombre de personnes contaminées à Tatouine s’élève désormais à 32, dont 1 mort et 3 guérisons.

Y. N.