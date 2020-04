Décès de Hassan Jegham, écrivain et fondateur de la maison d’édition Dar El Maaref

Partagez 0 Partages

Le ministère des Affaires culturelles, a annoncé aujourd’hui, samedi 25 avril 2020, le décès de l’écrivain et éditeur, Hassan Jegham, fondateur de maison d’édition Dar El Maaref, à l’âge de 82 ans.

«Auteur de nombreuses livres destinées aux enfants et aux jeunes adultes, le défunt laisse une grande carrière, qui fait de lui un pionnier dans le domaine des écrivains en Tunisie», ajoute le ministère en présentant ses condoléances à la famille de Hassan Jegham, ses amis et tous ceux qui l’ont connu.

«Le monde de l’édition est en deuil. Nous venons de perdre un des pères fondateurs de l’industrie du livre. Hassan Jegham s’est eteint aujourd’hui. Il laisse au pays une œuvre monumentale et le souvenir d’un immense esprit d’entreprise», a écrit pour sa part, Moncef Chebbi, fondateur des Editions arabesques, en présentant ses condoléances, en son nom et au nom de toute son équipe.

Rappelons que Dar El Maaref- Impression et édition- a été fondée en 1976, à Sousse, et s’est consacrée dans l’édition du livre culturel et notamment dans la publication du livre pour enfants, pour contribuer à l’amour du livre, à l’échelle nationale, arabe, et internationale.

Y. N.