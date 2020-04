L’Université de Tunis El Manar au Top 400 du Times Higher Education Impact Ranking 2020

Les résultats du classement international Times Higher Education Impact Ranking 2020 viennent d’être rendus publics. Au niveau global, l’Université de Tunis El Manar (UTM) s’est classée parmi le top 400. Elle s’est classée dans le top 200 au niveau de la «Qualité de l’éducation» et de la «Santé et bien-être». En revanche, au niveau de la «Paix, justice et institutions» et «Partenariat pour les objectifs de développement durable» (ODD), l’UTM est parmi le top 300.

Il est à noter que, l’UTM a été classée parmi le top 300 des fameux classements de Times Higher Education «The Young Universities», «The University impact» en 2019, ainsi que celui des «Etoiles montantes» des pays émergents en 2018.

Il est à noter, également, que l’UTM est l’unique université du Maghreb dans le top 900 du classement Shanghai en 2019. Elle fait partie des 900 meilleures universités au monde, au niveau global et elle figure dans le top 500 en médecine clinique et en biotechnologie de ce même classement.

«À cette occasion, l’UTM félicite toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ces avancées : enseignants, chercheurs, étudiants, corps administratifs techniques et ouvriers. Elle tient également à rendre un vibrant hommage à celles et ceux qui sont parti(e)s à la retraite, et à exprimer une pensée particulière à celles et ceux qui l’ont quitté(e)s pour un monde meilleur», indique l’université dans un communiqué.

I. B.