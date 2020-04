Victime de menaces, le député Haykel Mekki accuse Ennahdha et envoie une correspondance à Rached Ghanouchi

Menacé depuis vendredi dernier, le député Haraket El-Chaab, Haykel Mekki a adressé aujourd’hui, lundi 27 avril 2020, une correspondance à Rached Ghannouchi, «en sa qualité de président de l’Assemblée, chef du parti islamiste Ennahdha et de leader de l’organisation des Frères musulmans en Tunisie»

Dans sa lettre Haykel Mekki a rappelé qu’il est pris pour cible depuis son intervention à l’Assemblée le 24 avril où il a rendu hommage aux armées tunisienne, syrienne et libyenne «pour leur rôle dans la lutte contre le terrorisme et pour avoir fait front contre les groupes armés de l’islam politique soutenus par la Turquie, les sionistes et le Golfe».

«Les pages Facebook, ou l’armée électronique, liées à votre parti, se sont mobilisées pour s’attaquer à moi, m’insulter. Ils m’ont clairement menacé et je vous fait porter la responsabilité de cette campagne et de ma sécurité physique, en votre qualité de leader de l’organisation des Frères musulmans en Tunisie» » a-t-il encore écrit en s’adressant à Rached Ghannouchi.

Notons que le député a rendu public la lettre adressée au chef du parti islamiste, en la publiant sur sa page Facebook, cet après-midi.

Y. N.