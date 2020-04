Les AMS affichent une baisse des revenus de 61% au 1er trimestre 2020

Les indicateurs d’activité des Ateliers mécaniques du Sahel (AMS) relatifs au 1er trimestre 2020 font ressortir un chiffre d’affaires de 2.631.000 dinars tunisiens (DT) contre 6.826.000 DT au 31 mars 2019, enregistrant ainsi une baisse de 61%.

Cette baisse est due principalement à la crise induite par la propagation de la pandémie du coronavirus commençant par la Chine en novembre 2019 et arrivant en Italie fin janvier 2020 qui a créé une panique générale à l’échelle mondiale et a impacté négativement les approvisionnements de la société à partir de fin janvier-début février suite à la fermeture de plusieurs usines de ses fournisseurs chinois et italiens, ce qui a ralenti voire bloqué sa production et causé la chute de ses ventes.

Cette baisse du chiffre d’affaires au cours du 1er trimestre de 2020 s’explique aussi par l’arrêt quasi-total de l’activité à partir du 6 mars faute de matière première et puis le 13 mars suite à la propagation de la pandémie du coronavirus en Tunisie et la décision du gouvernement d’imposer un confinement général.

Autres causes invoquées par la société : l’absence de facturation pour les marchés publics, tous reportés pour une date ultérieure; la régression de la demande du marché, influencée par la situation économique du pays et particulièrement la crise du secteur de l’immobilier.

Par ailleurs, à la clôture du premier trimestre 2020, le chiffre d’affaire à l’export a enregistré une valeur de 329.000 DT, suite à la concrétisation des actions de prospection effectuées sur l’Afrique subsaharienne en plus de la conclusion d’un nouveau marché d’une valeur de 550.000 euros en attente d’exécution après la réouverture de l’usine.

Sur un autre plan, la valeur de la production finie a enregistrée, au 31 mars 2020, une baisse de 62% par rapport au 31 mars 2019, en affichant une valeur de 3.589.000 DT contre 9.352.000 DT pour la même période de 2019.

Cette baisse est expliquée principalement par l’arrêt total des approvisionnements venant de la Chine et de l’Italie suite à la crise du coronavirus, la panique générale causée par cette pandémie qui a impacté négativement l’activité commerciale liée à ce secteur d’activité en général et à la production de la société, en particulier, et, last but not least, l’arrêt de l’activité suite au confinement général décidé par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus en Tunisie.

Les investissements (incorporels & corporels) cumulés ont atteint 152.000 DT à la clôture du premier trimestre 2020, contre 135.000 DT à la même période de 2019, soit une hausse de 13%.

La valeur de l’endettement de la société au 31 mars 2020 s’élève à 50.533.000 DT enregistrant ainsi une augmentation de 10% par rapport au 31 décembre 2019, principalement des intérêts sur les crédits contractés.

Source : communiqué.