Coronavirus : Le gouverneur de Zaghouan et le maire de Jebel El-Oust à l'isolement

Sofiène Jelassi/Salah Mtiraoui.

Pour avoir été en contact, hier, mardi 28 avril 2020, avec des résidents du centre de confinement, dont un testé positif au coronavirus, le gouverneur de Zaghouan, Salah Mtiraoui, et le maire de Jebel El-Oust, Sofiène Jelassi se sont mis en quarantaine.

Le gouverneur et le maire s’étaient rendus au centre, pour s’enquérir de l’état des 43 personnes placées à l’isolement obligatoire, le jour où ils devaient terminer leur quarantaine.

Or l’un des citoyens a été testé positif au covid-19, ce jour-là, et la direction régionale de la Santé a décidé de prolonger l’isolement de tous les résidents de 14 jours supplémentaires et ce, pour prévenir toute éventuelle contamination.

Salah Mtiraoui, et Sofiène Jelassi, qui avaient été en contact avec eux, devront, eux aussi, se conformer à la même période d’isolement.

