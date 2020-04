Coronavirus: «Nous ne sommes pas à l’abri d’une 2e vague», prévient le ministre de la Santé (Vidéo)

Le ministre de la santé, Abdellatif Mekki a appelé aujourd’hui, mercredi 29 avril 2020, à la vigilance et au respecter total des règles sanitaires pour le confinement ciblé prévu le 4 mai prochain : «Nous ne sommes pas à l’abri d’une deuxième vague de la propagation du coronavirus», a-t-il averti.

Lors de la conférence de presse organisée au siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah, le ministre de la Santé a assuré que le nombre des personnes contaminées a pu régresser grâce aux efforts déployés par les unités sanitaires, sur le terrain et grâce au respect des règles et des mesures décidées par les autorités dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du coronavirus (malgré quelques dérapages).

«Grâce à l’engagement de tous, nous avons réussi à contrôler la première vague de l’épidémie mais c’est un résultat temporaire et sensible qui dépend de la conduite et de l’engagement des citoyens durant la prochaine étape. On ne peut pas prétendre avoir gagné un match juste parce que nous avons remporté la première mi-temps », a-t-il dit, tout en appelant à la vigilance, pour la période du confinement ciblé.

Abdellatif Mekki a ajouté que le ministère de la Santé poursuivra l’identification des cas suspects, notamment avec les tests rapides et ciblés, et ce en prévention d’une deuxième vague : «Le nombre des personnes contaminées pourrait augmenter dans les prochains jours, d’où l’importance de réussir la prochaine étape. La Tunisie est parvenue, grâce à la stratégie nationale, à éviter plus de 25.000 contaminations et plus de 1000 décès. On peut alors réussir la prochaine étape et préserver la santé des Tunisiens», a-t-il encire affirmé.

Y. N.