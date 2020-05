Boumhel: Un individu arrêté en flagrant délit de tentative de cambriolage d’une agence bancaire

La garde nationale de Ben Arous a intercepté, à l’aube de ce samedi 2 mai 2020, un individu qui a tenté de cambrioler une agence bancaire, située à Boumhel (sud de Tunis).

Ce dernier a forcé le portail métallique et a cassé les vitres de l’agence, afin de s’y introduire, sans que l’alarme de sécurité ne se déclenche, précise le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le cambrioleur a tenté de résister et d’agresser les agents avec un couteau, mais il a été rapidement maîtrisé et placé en détention, avant d’être entendu par la brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale.

Il s’agit d’un récidiviste, qui avait été arrêté en janvier dernier, pour les mêmes faits : Il avait alors tenté de cambrioler une autre agence bancaire à Boumhel, mais il avait été démasqué par l’alarme de sécurité, ajoute encore le communiqué.

Y. N.