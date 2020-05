Abir Moussi : Rached Ghannouchi a des relations extérieures suspectes

La présidente et députée du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, ne lâche pas Ennahdha d’une semelle. Aujourd’hui, mardi 5 mai 2020, elle a encore fermement critiqué le parti islamiste, ainsi que son président controversé, Rached Ghannouchi, qui est également président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Intervenant sur les ondes de Mosaïque FM, Moussi est, notamment, revenue sur le projet de motion relatif au refus des interventions étrangères dans le conflit libyen à partir de la Tunisie, déposé hier par son bloc parlementaire.

Dans ce cadre, elle a indiqué que Ghannouchi entretenait des relations non-officielles douteuses avec le président turc, Recep Tayyip Erdoğan. dénonçant des présumés coups de fils suspects et non annoncés entre les deux hommes.

Notons que la Turquie soutient ouvertement, avec le Qatar, le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d’entente nationale (GEN), Fayez Sarraj. Deux pays dont les gouvernements respectifs entretiennent d’excellents rapports avec le parti islamiste tunisien, pour des raisons idéologiques.

Or, la Tunisie adopte une position neutre face au conflit libyen et doit s’y conformer, selon Mme Moussi, qui avait appelé l’ensemble des députés de l’ARP, via le texte de la motion susmentionné, à s’opposer à toute intervention étrangère en Libye, susceptible de menacer l’unité territoriale dans ce pays ou de porter préjudice à sa souveraineté, et à rejeter toute éventuelle création de base logistique dans le cadre d’accords et de conventions économiques, sociaux et financiers pouvant faciliter une ingérence étrangère dans notre voisin de l’Est.

«L’ARP ne doit pas se transformer en un outil pour Rached Ghannouchi où il peut pratiquer ses politiques», a prévenu l’avocate, qui a, également relayé l’information de la Chaine libyenne Aljamhirya selon laquelle le leader islamiste aurait contacté un certain Khaled Mechri, connu pour son appartenance à l’organisation des Frères musulmans.

C. B. Y.