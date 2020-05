Allemagne-Tunisie : «Côte à côte pour un futur sain»

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mercredi 6 mai 2020, l’ambassade d’Allemagne à Tunis évoque, sous le titre «Côte à côte pour un futur sain», les initiatives prises par Berlin, depuis le début de la pandémie de coronavirus en Tunisie, pour soutenir notre pays, lui offrir sa solidarité et renforcer la coopération bilatérale à plusieurs niveaux. Nous reproduisons ci-dessous ce communiqué très informatif…

Dans le cadre de la coopération financière, l’Allemagne a annoncé l’ouverture d’une ligne de crédit destinée en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) d’un montant de 140 millions d’euros et prévoit – en 2020 – des appuis budgétaires d’environ 350 millions d’euros.

En mobilisant plus de 20 millions de dinars tunisiens, l’Allemagne a lancé de nombreuses initiatives ad hoc afin d’apporter une assistance immédiate et orientée de manière à répondre aux nouveaux besoins liés à la crise sanitaire actuelle.

Afin de trouver des solutions ciblées, pratiques et ingénieuses pour soutenir les efforts nationaux de lutte contre le coronavirus , l’appui fourni par l’Allemagne, ainsi que par de nombreuses entreprises allemandes implantées en Tunisie, couvre un ensemble d’interventions visant à renforcer les services de santé; à encourager la société civile; à faire avancer la recherche scientifique et l’innovation et à promouvoir les capacités logistiques des collectivités locales dans la gestion de la crise épidémique.

Côte à côte avec ses partenaires tunisiens et internationaux, l’Allemagne analyse les répercussions, les défis et les opportunités qui pourraient découler de cette crise à moyen et à long terme, et continue à adapter ses projets et activités en cours aux circonstances nouvelles.

Au sein de l’Union Européenne, qui a récemment fourni un don de 250 millions d’euros pour un soutien d’urgence ainsi que 600 millions d’euros au titre de l’Initiative européenne de voisinage visant à protéger la Tunisie contre les effets de la crise économique déclenchée par le coronavirus , l’Allemagne s’est aussi particulièrement engagée en faveur de prêts rapides.

Sûreté biologique: l’Armée allemande (Bundeswehr) et l’Institut Robert Koch s’emploient pour le renforcement de capacité de diagnostic du SARS-CoV-2 en Tunisie.

Malgré les restrictions de voyage liées à la crise sanitaire actuelle, l’Institut de Microbiologie de la Bundeswehr (IMB) et l’Institut Robert Koch (RKI) avec l’appui de l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), ont assuré, avec succès, la livraison d’une cargaison d’équipement médical, d’analyse et de diagnostic du virus SARS-CoV-2 à l’Hôpital militaire principal d’instruction et l’Institut Pasteur de Tunis.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du «Programme allemand de biosécurité» et de l’«Initiative de renforcement des capacités en matière de soutien et de développement du Gouvernement fédéral allemand», lancés respectivement en 2013 et 2016.

En outre, le RKI a fourni des équipements de protection nécessaires pour assurer la prise en charge potentielle de patients Covid-19, notamment, des masques FFP3 en faveur des établissements de santé publique.

Appui à la société civile – «Fonds de la Santé pour tous – Prévention, résilience et durabilité:

Baptisé «Fonds de la Santé pour tous – Prévention, résilience et durabilité», ce dispositif exceptionnel validé par le ministère fédéral des Affaires étrangères, s’élève à 100.000 d’euros et vise à aider les associations tunisiennes à élaborer des initiatives en appuyant les efforts de l’État tunisien face à cette crise sans précédent, et ce en tant qu’acteurs de changements dans leurs régions.

Une dizaine de projets ont été sélectionnés dont les principaux axes d’intervention s’articulent autour : 1 – Des solutions numériques pour renforcer la digitalisation; 2 – De l’appui direct aux structures régionales pour consolider la décentralisation; 3 – De la résilience sociale et consolidation des droits des femmes essentiellement par la protection et l’autonomisation ainsi que les personnes vulnérables telle que les malades, les victimes et les personnes à mobilité réduite. Certains projets sont généralisés sur tout le territoire tunisien, d’autres seront implémentés dans les régions de Tozeur, Médenine, Sidi Bouzid, Sfax, El Kef, Jendouba, Béja et Siliana.





Don de matériel de protection aux unités pénitentiaires

Dans le cadre du projet «Prévention de la violence et de la radicalisation dans le système pénitentiaire en Tunisie» (PREVIP), financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères, l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) a procédé à la remise de matériels de protection au Comité général des prisons et de la rééducation afin de contribuer à la gestion sanitaire en cours au sein des établissements pénitentiaires.

Il s’agit de tenues de protection complète, gel désinfectant, plusieurs dizaines d’appareils laser de prise de température à distance, d’appareils respiratoires en milieu contaminé et de paires de lunettes de protection.

Cette première livraison servira à renforcer les capacités du Comité général des prisons et de la rééducation, afin de protéger les droits et la santé de toutes les personnes se trouvant dans des établissements pénitentiaires durant la pandémie de Covid-19.

Gestion créative et innovante de la crise

Les technologies numériques et l’intelligence artificielle offrent un potentiel énorme pour contenir l’épidémie et ses conséquences délétères. Le Centre de la transformation numérique (Digital Transformation Center Tunisia) soutenu par l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) a donc lancé une série d’activités à court et moyen terme qui contribuent au financement et au développement d’innovations et de solutions numériques pour surmonter cette crise. L’accent est mis ici sur les domaines de la «santé numérique et des technologies de la santé pour renforcer les systèmes sanitaires», tels que la production de dispositifs médicaux avec impression en 3D et la fabrication de masques respiratoires.

Dans ce contexte, une plateforme en ligne capable de diagnostiquer le Covid-19 grâce à l’intelligence artificielle a été développée depuis mi-mars par le chercheur tunisien Dr. Mustapha Hamdi et son équipe d’étudiants de l’école d’ingénieur INSAT. Cet outil est capable de diagnostiquer les radios des poumons des personnes susceptibles d’être atteintes par le Covid-19 et détecter des signes présents chez les personnes atteintes.

Autre initiative soutenue par le Centre de la transformation numérique de la GIZ : «Yes we breathe» un nouveau souffle pour les patients en Tunisie.

Aide aux municipalités : la décentralisation en temps de coronavirus

Pour aider la Tunisie à relever les défis du coronavirus, l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) adapte actuellement son projet pour soutenir la décentralisation. En coopération avec le ministère tunisien des Affaires locales, la GIZ est en train d’identifier les besoins spécifiques des municipalités et est en mesure de réaffecter immédiatement jusqu’à 450.000 d’euros pour des achats urgents ainsi que pour le maintien des services de base et la conversion des municipalités à la communication numérique.





Les entreprises allemandes : solidarité et innovation

Les plus de 260 entreprises allemandes, qui emploient environ 70.000 personnes en Tunisie, travaillent d’arrache-pied pour soutenir la Tunisie dans cette situation difficile tout en maintenant la viabilité économique dans des conditions de protection maximale des employés. La Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK) est un partenaire important dans la coordination des activités.

Par exemple, la société Van Laack à Bizerte a modifié sa production à court terme et fabrique déjà des masques de protection.

La société allemande de technologie médicale Fresenius a fait un don de matériel médical de première nécessité à la Tunisie : 50.000 sets de perfusion (Infudrop P 180) de sa propre production et 25.000 masques de protection.

La société Dräxlmaier à Sousse a fait don d’un robot qui peut permettre aux patients infectés par le coronavirus de communiquer avec leurs familles malgré l’isolement.

Les employés de Kromberg & Schubert à Béja ont organisé une campagne de collecte de fonds pour l’achat d’équipements médicaux au profit de l’hôpital de Béja.

Les propriétaires du fabricant de jouets Nani à Menzel Bouzelfa ont mis en place un fonds de secours de 3 millions de dinars pour assurer le paiement des salaires des plus de 2200 employés.

