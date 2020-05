Un homme de 70 ans tué à Msaken : Le suspect accuse sa victime d’avoir tenté de le violer

Suite à la découverte du corps d’un homme de 70 ans à la cité Ennour Msaken (Sousse), la police judiciaire a arrêté, hier, mardi 5 mai 2020, le tueur présumé, âgé de 25 ans. Ce dernier, qui connaissait sa victime est passé aux aveux, en affirmant avoir agressé l’homme parce qu’il a tenté de le violer. «Il me harcèle et me violente depuis des années», accuse le suspect…

C’est ce qu’a indiqué une source proche de l’enquête, dans une déclaration, aujourd’hui, à Kapitalis, en précisant que le corps de l’homme de 70 ans a été découvert 4 jours après le meurtre.

La même source ajoute que le suspect, M. N., qui souffre d’aphasie, plaide la légitime défense, tout en indiquant qu’il n’a pas voulu tuer sa victime : «Je l’ai cogné avec un objet dur, dans le but de me défendre et de me protéger d’un viol, sachant qu’il m’a souvent harcelé, menacé et agressé», a-t-il affirmé lors de son interrogatoire.

Le ministère public a décidé de maintenir le tueur présumé en détention et de le poursuivre pour homicide volontaire.

Y. N.