Après Hend Sabri, Dhafer El Abidine annonce son apparition sur Netflix

Le célèbre acteur tunisien, Dhafer El Abidine, a annoncé aujourd’hui, jeudi 7 mai 2020, qu’il fera bientôt sa première apparition sur la plateforme cinématographique internationale, Netflix, dans le cadre d’une série américaine qui sera diffusée à partir de demain.

Il s’agit d’une série de drame et de comédie musicale intitulée « The Eddy » et écrite et réalisée, entre autres, par Damien Chazelle, connu notamment pour ses films du même genre, à l’instar de « Whiplash » et « La la land ».

La série raconte l’histoire d’un patron de club de jazz parisien qui doit faire face à de dangereux criminels et protéger son travail et sa fille de 16 ans.

Intervenu sur la radio nationale, Dhafer El Abidine a espéré que sa participation (dans un rôle secondaire, ndlr) permettra d’attirer l’attention vers d’autres acteurs du monde arabe.

Rappelons qu’en début de semaine, l’actrice Hend Sabri avait annoncé qu’un «feuilleton arabe» dont elle est actrice et productrice sera prochainement diffusé sur Netflix.

C. B. Y.