Bonne nouvelle à Tozeur: Guérison de toutes les personnes contaminées par le coronavirus

Avec deux nouvelles guérisons du coronavirus enregistrées aujourd’hui, samedi 8 mai 2020, on compte désormais plus aucun cas dans le gouvernorat de Tozeur.

«J’ai le plaisir d’annoncer que Tozeur compte désormais 0 cas de coronavirus», a écrit le gouverneur Aymen Bejaoui, qui se réjouit de la situation sanitaire dans ce gouvernorat, où les 5 patients ont tous gagné la bataille contre la pandémie.

La direction régionale de la Santé a précisé pour sa part, que les deux personnes guéries, aujourd’hui, avaient été placées à l’isolement dans un centre spécifique à Monastir et le 2e test de dépistages, qu’elles ont subi est revenu négatif.

Rappelons que le premier cas confirmé a été détecté à Tozeur, fin mars dernier et la première contamination locale avait été enregistrée le 19 avril, dans ce gouvernorat situé au sud ouest du pays, portant à cinq le nombre de personnes testés positives.

Les autorités régionales, en collaboration avec la société civile, les forces sécuritaires et armées, n’ont ménagé aucun effort pour faire respecter les mesures de précaution, à l’instar du confinement, la distanciation sociale et les règles d’hygiène afin de faire barrière à la pandémie, en passant par des campagnes de sensibilisation et en ayant pour mot d’ordre : discipline, respect de la loi et solidarité.

Après plus de 20 jours sans aucune nouvelle contamination et la guérison des 5 patients, Tozeur, situé entre deux gouvernorats dont l’un des plus touchés par la pandémie, en l’occurrence Kébili (106 cas) et Gafsa (44) , a su gérer et finalement s’en sortir pour se réjouit de compter aujourd’hui plus aucun cas de Covid-19, et souhaite maintenir le processus de vigilance pour que ce gouvernorat, qui compte plus de 107 900 habitants, demeure «en bonne santé».

Rappelons que sur les 1030 personnes testées positives au covid-19, 638 ont pu en guérir en Tunisie, où le nombre de reproduction de base (R0) est tombé à 0,5

Y. N.