Associations : Non à la taxation excessive des Tunisiens résidant à l’étranger !

Consulat de Tunisie à Paris.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, dimanche 9 mai 2020 et que nous reproduisons ci-dessous, deux associations de tunisiennes de France s’insurgent contre l’augmentation des taxes imposées aux Tunisiens résidant à l’étranger sur les extraits d’état civil, passeports et papiers administratifs…

Les associations Arts et cultures des deux rives (ACDR) et Citoyenneté, développement, cultures et migrations des deux rives (CDCMIR) dénoncent la lourde augmentation des droits de chancellerie applicable à partir du 12 mai 2020 pour les Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et les migrants.

Alors que le confinement obligé pour lutter contre la pandémie du Covid-19 a mis au chômage des milliers de migrants et de TRE. Il a réduit drastiquement leurs revenus. Le gouvernement accroît les taxes qui vont peser sur le budget des migrants et des TRE.

Les droits de chancellerie taxent des opérations courantes et nécessaires pour la vie des TRE et des migrants (états civils, passeports et papiers administratifs).

ACDR et CDCMIR demandent au gouvernement de renoncer à taxer les TRE et les migrants d’une manière excessive et unilatérale.

Si tous les Tunisiennes et Tunisiens sont prêts à participer aux efforts pour lutter contre la pandémie et ses désastreuses conséquences, ils demandent à juste titre que cela soit effectuer avec justice et discernement.