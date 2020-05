Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) se tiendront du 7 au 12 novembre 2020

La 31e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC ) se tiendra du 7 au 12 novembre 2020, et sera placée sous le signe des hommages.

Dans un communiqué rendu public le mercredi 13 mai, le comité organisateur des JCC a fait savoir que la prochaine édition du festival sera exceptionnelle et bien différente de ses précédentes, compte tenu de la situation sanitaire actuelle dans le monde, liée à la pandémie du Covid-19.

Organisées sous l’égide du ministère des Affaires cultuelles et du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et sous la nouvelle direction du cinéaste Ridha Béhi, les JCC auront lieu comme à l’accoutumée au mois de novembre, toutefois, cette nouvelle édition aura l’air d’une rétrospective où seront projetés quelques uns des films arabes et africains ayant marqué les esprits du public des JCC durant les dernières éditions.

La 31e édition ne sera donc pas compétitive (une première dans l’histoire du festival), mais les inscriptions des films demeureront ouvertes sur la plateforme du festival pour l’année 2021, précise la direction du festival.

Fawz Ben Ali