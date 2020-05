Incendie à Enfidha : Le ministère de l’Intérieur fait le point sur l’évolution de la situation

Après 8 heures de lutte contre les flammes, les soldats du feu sont parvenus à maîtriser la propagation de l’incendie, qui s’est déclaré aujourd’hui, jeudi 14 mai 2020, vers 14 heures, dans l’usine de papier hygiénique, située dans la zone industrielle à Enfidha (Sousse), indique le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué publié ce soir, le ministère précise que la protection civile a réussi à empêcher la propagation des flammes dans les bâtiments, les usines et les habitations avoisinantes et qu’ils œuvrent actuellement à venir à bout de l’incendie, à l’extérieur de l’usine, en assurant que les flammes ne présentent plus de danger.

La protection civile a mobilisé les ressources matérielles et humaines nécessaires aux opérations de lutte contre les incendies, et les pompiers de Sousse, ont d’abord déployé 3 camions, avant l’arrivée du renfort de leurs collègues de Nabeul, Kairouan, Zaghouan, Monastir, Mahdia, Ben Arous et Tunis, ainsi que celui de la direction des forêts, ajoute la même source.

Les vents forts ayant soufflé n’ont pas arrangé la situation et un avion de l’armée a également prêté main forte aux soldats du feu, qui poursuivent leurs efforts, ce soir, pour venir totalement à bout des flammes.

Y. N.