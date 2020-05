L’armée en renfort pour lutter contre l’incendie dans l’usine de papier hygiénique à Enfidha

L’armée nationale a été appelée en renfort pour combattre l’incendie qui s’est déclaré cet après-midi, jeudi 14 mai 2020, dans l’usine de papier hygiénique située dans la zone industrielle à Enfidha (Sousse).

Les flammes se sont rapidement propagées, notamment, à cause des forts vents et des équipes de la protection civile d’El Kantaoui, de Sousse, de Nabeul et de Monastir se sont redues sur les lieux pour aider leurs collègues d’Enfidha.

La commission régionale de lutte contre les catastrophes, qui s’était réunie plus tôt en présence de la gouverneure de Sousse, a décidé de faire appel à l’armée, qui a déployé un avion de type C130.

Y. N.