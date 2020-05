Chaouachi recommande la réduction des délais pour les opérations foncières

Ghazi Chaouachi, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, a effectué aujourd’hui, vendredi 15 mai 2020, une visite de travail à la direction régionale de la propriété foncière de Ben Arous, dans le but de s’enquérir des prestations fournies aux citoyens au niveau des opérations foncières.

Il a visité les différents départements et services à l’instar des guichets de réception et remise des titres de propriété, la rédaction des contrats, l’archive, la salle de consultation des titres en ligne et la section des copies et collationnement.

Le ministre a recommandé d’œuvrer à réduire le délai des opérations foncières surtout au niveau des hypothèques, afin de faciliter la tâche pour les investisseurs et d’écourter les services fournis aux citoyens. Il a aussi insisté sur la nécessité d’œuvrer davantage pour la normalisation des procédures à tous les niveaux.

Par ailleurs, Chaouachi a insisté lors de cette visite sur l’accélération du programme de numérisation des services fonciers qui a démarré depuis avril 2019 sur la plateforme de l’Office national de la propriété foncière. Il a pris connaissance aussi des mesures sanitaires et du respect des procédures surtout en cette période de confinement ciblé visant à préserver la santé de tous, agents et citoyens.

Source : communiqué.