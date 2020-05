Ciments de Bizerte : Chiffre d’affaires en hausse de 26,8% au 1er trimestre 2020

Les indicateurs d’activité de la société Ciments de Bizerte au 31 mars 2020 font ressortir un chiffre d’affaires de 24.970.792 dinars tunisiens (DT), contre 19.691.452 DT au 31 mars 2019, soit une hausse de 26,8%.

Dans un communiqué, la société indique que son activité (production-vente) a commencé dans des conditions normales jusqu’au début mars date de la propagation de la pandémie du Covid-19 qui a causé une panique parmi les clients, le personnel et les différents intervenants. Dans la globalité, le premier trimestre 2020 s’est caractérisé par l’amélioration de tous les indicateurs d’activités par rapport à la même période de l’année 2019.

La société, qui a continué à réaliser des investissements dans le cadre de mise à niveau nécessaire à la continuité d’exploitation, affirme que sa production du clinker au cours du 1er trimestre 2020 a connu une augmentation importante plus que 100% par rapport à la production de la même période de 2019, suite à la stabilité du four et la continuité de marché durant cette période.

Sa production du ciment au cours du 1er trimestre 2020 a connu, également, une amélioration importante de + 31,18% par rapport à celle de la même période de 2019 soit une augmentation de 38.805 tonnes.

La production de la chaux artificielle au 31 mars 2020 a, elle aussi, augmenté de +19.57% par rapport à la même période de 2019 soit une hausse de 937 tonnes.

Suite au confinement général, la société a suspendu toute activité de production et de vente, et le chiffre d’affaires global arrêté au 23 mars 2020 s’est élevé à 24.970 792 DT (avec une perte de 8 jours de chiffre d’affaires).

Le chiffre d’affaires local de la société au 1er trimestre 2020 a connu une augmentation significative de +18,69% comparé à la même période de 2019 passant de 19.363 259 DT à 22.983.482 DT, soit une augmentation de 3.620.223 DT.

Le chiffre d’affaires à l’export du 1er trimestre 2020 a connu, lui aussi, une amélioration de 1.659.117 DT par rapport au 1er trimestre 2019, grâce à la reprise des exportations vers la Libye.

Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 1.479.843 DT et ce, suite aux déchargements de sept 7 navires d’une quantité global de 123.320 tonnes.

En ce qui concerne son endettement, il est à noter qu’à partir de 2014 la société des Ciments de Bizerte a obtenu des crédits à moyen et long terme nécessaires pour le financement de son programme de mise à niveau II (PMN II) et de certains projets d’accompagnement. Elle en a, d’ailleurs, demandé le rééchelonnement de leurs échéances.

Cependant, les crédits à court terme pour préfinancement des stocks seront honorés à leurs échéances quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire, précise la société dans son communiqué.

Par ailleurs, et pour honorer ses engagements financiers, la société a procédé à des emprunts mais elle a continué à régler, en même temps, ses dettes envers ses fournisseurs. Aussi, durant le premier trimestre 2020, les crédits de gestion ont-ils augmenté de 3.322.468DT par rapport au 31 décembre 2019 (passant de 15.961.383 DT à 19.283.851 DT.

En ce qui concerne les perspectives du 2e trimestre 2020, la société affirme avoir repris son activité commerciale, sa production et son activité de déchargement avec succès malgré l’arrêt total durant la période de confinement et compte augmenter la production de clinker et de ciment pour satisfaire le manque apparent sur le marché suite a la période du confinement général; maîtriser les coûts de production et de distribution, améliorer sa part sur le marché local; diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Libye ; rentabiliser les installations du quai par l’export du clinker et du ciment en vrac et poursuivre les activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.

I. B. (avec communiqué).