Ben Guerdane : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de contrebande

Partagez 0 Partages

Le ministère de l’Intérieur a annoncé aujourd’hui, samedi 16 mai 2020, le démantèlement, à Ben Guerdane, d’un réseau spécialisé dans la contrebande, le trafic de devises et le blanchiment d’argent. Deux suspects ont été arrêtés et un 3e fait l’objet d’un mandat de recherche.

L’enquête menée par la police judiciaire a permis de localiser des entrepôts utilisés par les contrebandiers, où des descentes ont été effectuées, dans la nuit du 13 au 14 mai, par les agents de l’unité des recherches économiques et financières.

Le ministère public a également autorisé des perquisitions aux domiciles des suspects où la police a saisi des sommes d’argent en devises et en dinars tunisiens, ainsi qu’un grand nombre de chèques bancaires et des équipements électroniques et des bijoux.

La valeur totale de la saisie est estimée à 760.000 dinars tunisiens (DT), ajoute le ministère de l’Intérieur, en précisant que deux éléments ont été arrêtés et placé en détention et qu’un avis de recherche a été émis à l’encontre du 3e membre de ce réseau.

Y. N.