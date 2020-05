Sbeïtla : Amine Najar, président de l’Association Street art, retrouvé pendu

Partagez 0 Partages

Amine Najar, président de l’Association Street art et activiste de la société civile, a été découvert pendu, à Sbeïtla (Kasserine) dans l’après-midi du samedi 16 mai 2020.

Son corps a été transporté à l’hôpital régional, pour une autopsie, dans le cadre d’une enquête ordonnée par le procureur de la république. La piste du suicide est privilégiée selon une source de la garde national, qui s’est saisie de l’affaire.

Le Festival international Abedlah de Sbeïtla (FIAS) a présenté ses condoléances à la famille du défunt, ses amis, et tous ceux qui l’ont connu, en rappelant qu’Amine Najar avait participé à plusieurs évènement culturels dans la région et était très engagé pour faire la promotion de l’art et de la culture dans la région.

Amine Najjar qui était actif dans la société civile avait récemment participé à des actions sociales dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, notamment pour aider les familles nécessiteuses.

Il avait aussi lancé des campagnes de sensibilisation contre la pandémie et appelait ses compatriotes à respecter les mesures de précaution.

Y. N.