Coronavirus : Isolement du gouvernorat de Gafsa du 22 au 26 mai 2020

Le gouverneur de Gafsa, Mondher Laribi, a décidé aujourd’hui, la suspension des autorisations d’entrée et de sortie de et vers le gouvernorat, et ce dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. «Gafsa sera isolée du 22 au 26 mai 2020», précise un communiqué du gouvernorat

Cette décision a été prise après une réunion, organisée cet après-midi, mardi 19 mai 2020, au siège du gouvernorat, avec la commission du suivi et de lutte contre la pandémie du coronavirus : «Cette mesure vise à préserver la santé des habitants de Gafsa, en évitant les déplacements à l’occasion de l’Aïd El-Fitr», précise encore le communiqué.

Sur un autre plan, le gouverneur a annoncé le renforcement des contrôles du respect des mesures de précaution, à l’instar de l’interdiction des rassemblements, de la distanciation physique et du port du masque obligatoire.

Les services spécialisé, continueront également leur action sociale, en distribuant des aides aux familles dans le besoin, indique encore le gouverneur, qui souhaite préserver la région qui compte 47 contaminations par le coronavirus, dont 27 guérisons.

