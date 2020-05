Coronavirus-Tunisie: Rupture de stock des masques de protection à usage unique

Les masques chirurgicaux à usage unique sont en rupture de stock chez les grossistes et les pharmacies privées, alerte le président du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies, Mustapha Laaroussi.

«Le ministère du Commerce a été alerté, afin de fournir les quantités nécessaires de ces masques subventionnés dans les pharmacies, vendus à 500 millimes», ajoute la même source dans une déclaration, aujourd’hui, vendredi 21 mai 2020, à l’agence Tap.

M. Laaroussi a précisé que la Pharmacie centrale et le ministère du Commerce avaient alimenté le marché le 2 mai courant, et que la majorité des stocks ont été épuisés, en ajoutant que les quantités restantes continuent à être vendues mais à des prix variés.

«Les masques à usage multiples sont vendus dans de nombreux commerces, malgré leur conformité aux normes sanitaires», a-t-il également déploré.

On notera que le port du masque est obligatoire en Tunisie, et que ceux qui n’en portent pas ne peuvent pas accéder aux transports public, aux administrations, aux magasins et autres.

Y. N.