Le prochain Sommet de la Francophonie reporté à 2021 à Djerba

Le 18e Sommet international de la francophonie qui devait avoir lieu à Tunis vers la fin de l’année 2020, est officiellement reporté à l’année 2021, à Djerba.

Tenant compte de la crise sanitaire mondiale causée par la propagation du Coronavirus (Covid-19), le 18e Sommet de la Francophonie que la Tunisie devait abriter au mois de décembre prochain, a dû être reporté à l’année 2021.

Dans un communiqué de presse publié sur son site-web officiel, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) vient d’annoncer que le prochain Sommet de la francophonie ne pourra pas se tenir à Tunis les 12 et 13 décembre 2020 comme il avait été convenu initialement, mais pourrait bien avoir lieu à l’île de Djerba en 2021, et ce, suite à un échange entre le président de la République Kaïs Saïed et la secrétaire générale de l’OIF Louise Mushikiwabo.

« La Francophonie se félicite de l’engagement de la Tunisie et réitère son intérêt pour le thème ’’Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone’’, sa pertinence ayant été renforcée par cette crise sans précédent qui a touché l’ensemble des Etats et gouvernements membres de l’OIF», indique le communiqué de l’Organisation qui compte à ce jour 88 Etats membres.

Fawz Ben Ali