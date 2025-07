La Juventus Academy fête ses 10 ans en Tunisie

Dans un pays comme la Tunisie, où règne une forte passion pour le football et un soutien tout aussi fort à l’équipe nationale, l’expérience, née il y a 10 ans, de l’école de football Juventus Academy Tunisie, désormais sponsorisée par Jeep, ne pouvait qu’être un succès.

En témoigne la participation de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, à la cérémonie célébrant son dixième anniversaire, soulignant la valeur de «dix années d’engagement dans la formation sportive et la transmission des valeurs du sport, en faveur de milliers de jeunes athlètes tunisiens».

Outre la promotion du football à travers les règles du fair-play et la protection des enfants, le secret du succès de la Juventus Academy Tunisie réside dans sa volonté de se concentrer sur la formation des athlètes, non seulement au football, mais aussi à l’éthique et à la motivation.

La Juventus Academy Tunisie est devenue une référence pour le développement du football junior en Tunisie, permettant à des milliers d’enfants et de jeunes tunisiens d’accéder à des méthodes d’entraînement de pointe, inspirées des programmes de la Juventus.

Les célébrations du 10e anniversaire à la Résidence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie ont été un événement mémorable qui a réuni les enfants et les jeunes de l’Académie, leurs familles, le personnel technique et de nombreux invités d’honneur.

Fondée en 2015, la Juventus Academy Tunisie est aujourd’hui une référence incontournable dans la formation des jeunes footballeurs, avec plus de 100 membres répartis dans cinq centres sportifs de Tunis.

Fidèle à la philosophie de la Juventus, l’Académie participe chaque année avec enthousiasme à la Coupe du Monde Juventus Academy, démontrant ainsi son engagement envers le développement sportif, éducatif et humain de ses jeunes joueurs. «Cette soirée a été l’occasion de célébrer les objectifs atteints, de renforcer le sentiment d’appartenance et de renouveler l’engagement pour l’avenir, en valorisant chaque membre et en réaffirmant la fierté de porter les couleurs noir et blanc», écrit la Juventus dans une note. La participation d’Aziz Toumi, directeur général de la Juventus Academy Tunisie, de Franco Nigro, président d’honneur de l’Académie, de Davide Fornaca, directeur de la Juventus Academy International, et de Carlo Mastellone, entraîneur-chef international, souligne l’importance de cet anniversaire au sein du réseau mondial de la Juventus.