Covid-19: l’hydroxychloroquine augmente significativement la mortalité due au virus

Partagez 0 Partages

Le débat médical autour de l’efficacité ou non de l’hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints de coronavirus Sars Cov 2 est loin d’être clos, même si une nouvelle étude britannique vient tempérer l’enthousiasme suscité par ce médicament au début de l’apparition de la pandémie du Covid-19.

Par Dr Mounir Hanablia *

Une étude publiée dans la célèbre revue médicale britannique ‘‘The Lancet’’ se rapportant à 96.000 patients atteints de coronavirus Sars Cov 2, répartis dans 671 centres disséminés dans le monde entre décembre 2019 et avril 2020 a révélé, parmi les patients soumis à l’hydroxychloroquine avec ou sans Azithromycine ou tout autre antibiotique, une augmentation significative de la mortalité. Celle-ci a varié de 1/4 à 1/6 chez les patients traités par l’anti paludéen en ou sans association, contre 1/11 chez les patients qui n’ont pas été traités par ce médicament.

On pourra toujours arguer de la méthodologie de l’étude, hors tout essai clinique, mais l’échantillon étudié étant aussi vaste et couvrant un aussi grand nombre de centres, la véracité des résultats ne fait aucun doute.

Le professeur marseillais Didier Raoult, son promoteur dans le traitement de la Covid-19, pourra donc retourner à ses chères études. Quant au président Donald Trump, qui a affirmé en prendre lui-même à titre préventif, il ne pourra plus convaincre les Américains de pouvoir reprendre le travail en toute sécurité en en consommant à titre préventif ainsi qu’il l’avait lui-même fait.

Il convient, cependant, d’ajouter, à la décharge du Pr Raoult et pour rendre justice à l’épidémiologiste marseillais qu’il avait toujours martelé que l’hydroxychloroquine doit être administré chez les patients sitôt après leur dépistage et non après leur entrée en réanimation, auquel cas ce serait trop tard et la molécule n’aurait plus l’effet escompté, car il ne s’agirait plus alors d’infection mais d’une réaction à cette infection sous la forme d’une grave inflammation du système respiratoire.

* Cardiologue, Gammarth, La Marsa.