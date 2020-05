Tunisie : Une alternative aux louages pour transporter les élèves et étudiants entre les régions

Le ministère du Transport et de la Logistique a réagi hier, lundi 25 mai 2020, au refus exprimé par la Chambre nationale des louages et l’Union tunisienne des louages de reprendre les activités des louages, les 26 et 27 mai 2020, afin de transporter les élèves, les étudiants et le personnel de l’enseignement entre les villes.

Face à ce refus, le ministère a décidé d’accorder une autorisation exceptionnelle aux propriétaires de véhicules de transport public collectif irrégulier (de toute classe) de se déplacer, ces deux jours, dans les zones autorisées, précisant que le tarif sera une fois et demi celui des louages.

D’autre part, les sociétés nationales et régionales du transport ont été, elles aussi, autorisées à circuler, durant ces 2 jours et dans le même but, et ce, selon la demande et en coordination avec les directions régionales du Transport.

Dans son communiqué, le ministère a également souligné la nécessité de respecter les procédures de prévention, comme le port de masques et la stérilisation des véhicules.

Rappelons que les louages ont refusé, hier, de reprendre leur travail de façon temporaire, pour 2 jours uniquement.

C. B. Y.