Tunisie : Les gouvernorats qui ne comptent plus aucun cas de coronavirus

Sur les 24 gouvernorats de la Tunisie, 10 ne comptent plus aucun cas de coronavirus, après la guérison de tous les patients, selon le rapport du ministère de la Santé relatif à l’évolution de la pandémie, publié dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mars 2020

Le même rapport indique que sur les 1051 cas dépistés depuis le 2 mars 2020, on compte 929 guérisons alors que 74 personnes portent encore le virus, dont 3 qui sont hospitalisées (2 en réanimation).

D’autre part, pour le 2e jour consécutif, la Tunisie n’a enregistré aucun nouveau cas et les gouvernorats de Béja, Siliana, Zaghouan, Jendouba, Kef, Nabeul, Mahdia, Kairouan, Tozeur et Gabès, ne comptent plus aucune contamination, à ce jour.

Voici la répartition des contaminations, guérisons, et décès dans les 24 gouvernorats :

Tunis: 233 cas / 212 guérisons/ 9 décès;

Kébili: 108 / 85 / 1;

Ariana: 100 / 92/ 5;

Ben Arous: 98 / 92/ 4;

Médenine: 90 / 77 / 5;

Sousse: 87 / 76 /7;

Gafsa: 47 / 39 / Aucun décès;

Manouba: 40 / 32 / 5;

Monastir: 41 / 40 / Aucun décès;

Tataouine: 36 / 33 / 1;

Sfax: 38 / 29 / 5;

Bizerte: 26 / 21 / 1;

Gabès: 23 / 23 / Aucun décès;

Mahdia: 19 / 17/ 2; (suite Maj de la DRS de Mahdia)

(suite Maj de la DRS de Mahdia) Nabeul: 15 / 14 / 1;

Kasserine : 9 / 8 Aucun décès;

Kairouan: 8 / 8/ Aucun décès;

Kef: 8 / 7/ 1;

Sidi Bouzid: 8 / 5 / 1;

Tozeur: 5/ 5/ Aucun décès;

Siliana : 4 / 4/ Aucun décès;

Béja: 4 / 4/ Aucun décès;

Zaghouan: 3 / 3 Aucun décès;

Jendouba: 1 / 1/ Aucun décès.

