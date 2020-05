Mabrouk Korchid à Rached Ghannouchi : «Retenez vos chiens !»

Le député Tahya Tounes, Mabrouk Korchid, a adressé, aujourd’hui, jeudi 28 mai 2020, un message à Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha et président de l’Assemblée, via un post Facebook, en écrivant notamment : «Retenez vos chiens ! De toute façon, tôt ou tard, c’est vous qui allez payer le prix de leurs aboiements».

Le député, visée par une campagne de dénigrements et qui fait l’objet de menaces, a déploré les rumeurs que certaines parties diffusent dans le but de lui porter atteinte et a comparé les auteurs de ces intox à des «chiens travaillant au service d’Ennahdha».

«Je sais que les chiens que vous avez dressés, aboient parfois, sans même que vous ne le leur demandiez. Je sais aussi qu’ils aiment s’attaquer aux gens et porter atteinte à leur dignité, en diffusant des accusations mensongères. Mais demandez leur d’arrêter car c’est vous qui allez payer le prix de leurs aboiements», a-t-il écrit, en s’adressant à Rached Ghannouchi.

Et de poursuivre : «Depuis 10 ans j’ai eu le droit à toutes sortes de rumeurs : j’ai été accusé de travailler pour les Émirats, pour la Libye, la Syrie, l’Iran et même la Russie. On a dit que j’ai été complice dans des affaires de corruption et même que j’étais contrebandier. Aujourd’hui, c’est un de vos chiens qui a encore aboyé, puisant dans ses fantasmes, il a prétendu que je possède une société illégale, dont je ne connais d’ailleurs même pas le nom».

Mabrouk Korchid fait ici référence à Maher Zid, député Al-Karama, qui a publié aujourd’hui un post, où il l’accuse de corruption, via une entreprise à laquelle il le dit associé, et de réaliser d’énormes profits sur le dos du peuple, selon ses dires, tout en menaçant de publier les preuves de son accusation.

C’est ainsi que le député Tahya Tounes a voulu crier son ras-le-bol, des rumeurs diffusées par des députés, essentiellement ceux du bloc présidé par Seifeddine Makhlouf, et dont l’objectif est de souiller leurs adversaires politiques, a-t-il dit dans une déclaration à Kapitalis, en ajoutant : «On ne doit plus comparer les fauteurs de troubles à des mouches, comme on le fait habituellement, il faut appeler les choses par leurs noms, et les comparer à des chiens qui peuvent s’avérer dangereux me semble plus judicieux».

Y. N.