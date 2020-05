Webinaire : Pour une agriculture résiliente dans le contexte post Covid-19

L’Observatoire Tunisien de l’Eau (association Nomad08) organise une conférence en ligne sur le thème : «Quelles stratégies et approches pour promouvoir une agriculture résiliente et durable et une souveraineté alimentaire dans le contexte post Covid-19 ?». Le webinaire se tiendra ce samedi 30 mai 2020 à 16h00 en direct sur la page Facebook de l’Observatoire Tunisien de l’Eau ou bien sur l’application Zoom.

Prennent part à cette conférence, à côté du.modérateur Ala Marzougui, directeur exécutif de Nomad08 et coordinateur de l’Observatoire Tunisien de l’Eau, Habib Ayeb, géographe, enseignant chercheur à Paris 8, réalisateur de films documentaires, cofondateur et président de l’Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l’environnement (OSAE), Mohamed Ali Atig, ingénieur agroéconomiste, consultant en développement des chaînes de valeur et en en développement rural et agricole durable, Amor Bayouli, ingénieur en génie rural, consultant en gestion des ressources naturelles et en gestion intégrée des ressources en eau, et en développement rural et agricole durable, Sabà Nefzi, Data Analyst, consultante secteur public et bailleurs de fonds, et en stratégie de modernisation du secteur agricole.

Pour participer au webinaire et interagir et poser ses questions, on peut suivre le live sur la page de l’Observatoire Tunisien de l’Eau ou bien télécharger l’application Zoom via les liens suivants: pour téléphone Android et pour PC., puis accéder directement à la plateforme Zoom.