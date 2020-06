Mahdia : Un étudiant rapatrié de Russie, positif au coronavirus

Partagez 0 Partages

Un étudiant rapatrié de Russie et placé à l’isolement obligatoire, dans un centre dédié à Mahdia, a été testé positif au coronavirus, lundi 1er juin 2020.

C’est ce qu’indique la direction régionale de la Santé à Mahdia, en précisant qu’il s’agit du 9e cas de coronavirus enregistré, parmi les étudiants récemment rentrés de Russie, sur 151 tests de dépistage, et que tous les tests effectués sur des marins en quarantaine, sont revenus négatifs.

«Tous les contaminés sont originaires d’autres gouvernorats et ont été placés au centre covid-19 de Monastir», précise encore le communiqué, en rappelant aussi que les 3 agents de la santé ayant également été soumis au dépistages, sont sains.

Rappelons que depuis le 2 mars dernier et à ce jour, la Tunisie a enregistré 1084 contaminations, dont 964 guérisons et 48 décès. Ainsi 72 personnes portent encore le coronavirus et l’on ne compte plus que deux patients hospitalisés.

Y. N.