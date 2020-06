Pourquoi Facebook a-t-il désactivé les comptes de blogueurs et activistes tunisiens ?

Le journal britannique ‘‘The Guardian’’ revient dans l’article que nous traduisons et publions ci-dessous sur les circonstances de la désactivation par Facebook, le week-end dernier de nombreux comptes de blogueurs et d’activistes politiques tunisiens. Mystère et boule de gomme…

Par ‘‘The Guardian’’

Facebook a désactivé, le week-end dernier, sans avertissement, les comptes de nombreux blogueurs et militants politiques tunisiens de premier plan, mais plusieurs de ces comptes ont été réactivés après des protestations, le géant des médias sociaux se faisant prévaloir d’une erreur technique.

Jusqu’à 60 comptes auraient été désactivés, dont celui du journaliste et commentateur politique Haythem El Mekki.

Au moins 14 comptes ont depuis été restaurés, mais aucune explication n’a été donnée pour l’action du géant des médias sociaux.

Point de ralliement des militants pendant la révolution de 2011

«Ils n’ont reçu aucun avertissement, aucun préavis et n’ont toujours aucune explication», a déclaré Emna Mizouni, activiste et journaliste qui milite pour un Internet ouvert. «En fin de compte, nous avons pu obtenir 14 comptes restaurés, dont celui de l’Ong anti-corruption IWatch… mais nous ne savons rien a propos du reste», a-t-elle ajouté.

L’utilisation de Facebook est élevée en Tunisie, de nombreuses personnes attribuant à la plateforme un rôle important de point de ralliement des militants et des blogueurs pendant la révolution de 2011 qui a renversé Zine El-Abidine Ben Ali.

«En Tunisie, Internet est synonyme de Facebook», a déclaré Mizouni. «C’était un outil vraiment important pendant la révolution. Nous l’avons utilisé pour organiser des événements et partager des vidéos de ce qui se passait à travers le pays», a-t-elle ajouté.

Après que Facebook est devenu un passage obligé des débats publics en Tunisie, les hommes politiques et les responsables du gouvernement l’utilisent pour communiquer directement avec le peuple. Selon le groupe de plaidoyer en ligne AccessNow, environ 60% des Tunisiens sont des utilisateurs de Facebook, l’une des plus fortes utilisations de la plateforme dans la région.

El Mekki a appris pour la première fois que son compte avait été désactivé vendredi avant-dernier (29 mai, Ndlr). «On m’a juste appris que mon compte avait été désactivé et que c’était le dernier avis», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas vraiment eu de négociation.»

Compte tenu de son profil élevé et de ses commentaires parfois incendiaires, El Mekki n’est pas étranger à la controverse. Cependant, la désactivation arbitraire de son compte a été une surprise.

«Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Il serait flatteur de croire que nous avons été ciblés, mais je pense qu’il est tout aussi probable qu’un algorithme soit devenu incontrôlable.»

Facebook n’est pas transparent pour beaucoup de Tunisiens

Quelles qu’en soient les causes, au cours des neuf dernières années, les relations de la Tunisie avec Facebook ont changé. «Je pense que l’un des principaux dangers est qu’il n’est pas transparent pour les Tunisiens», a déclaré Mizouni. «Par exemple, lors des élections de l’année dernière, nous n’avons pas été en mesure de savoir qui payait pour quelles publicités politiques et pourquoi, malgré plusieurs demandes à ce propos de la part des ONG.»

Facebook a finalement réagit aux demandes des ONG quelques mois plus tard, mais sa lettre n’a pas répondu aux préoccupations spécifiques soulevées.

Contactée par ‘‘The Guardian’’ à propos des comptes désactivés, la société a déclaré: «En raison d’une erreur technique, nous avons récemment supprimé un petit nombre de profils, qui ont maintenant été restaurés. Nous n’essayons pas de limiter la capacité de quiconque à publier ou à s’exprimer, et nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a pu causer.»

Traduit de l’anglais par : Imed Bahri