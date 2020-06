Ghannouchi : «Mon entretien téléphonique avec Sarraj servira l’intérêt de la Tunisie»

Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste et président de l’Assemblée, estime que son entretien téléphonique avec Fayez Sarraj, président libyen du gouvernement d’entente nationale (GEN) servira «l’intérêt de la Tunisie», dit-il en affirmant que les réactions suscitées étaient démesurées.

C’est ce qu’il a indiqué lors d’une interview diffusée sur Nessma Tv, ce soir, lundi 8 juin 2020, en précisant que la séance plénière du 3 juin n’était pas une audition mais plutôt un débat, a-t-il tenu à relativiser, en lançant : «C’était une belle expression de la démocratie et cela a permis de donner une image exceptionnelle de l’expérience tunisienne. C’est un honneur pour la Tunisie car c’est l’essence même de la démocratie, qui est discutée par les moyens politiques et non pas à coups de cartouches».

Le chef islamiste, qui avait promis de se remettre en cause, à l’issue de cette plénière qui a duré plus de 20 heures, n’a pas retenu les critiques des députés, qui pour la plupart lui ont reproché d’avoir dépassé ses prérogatives en sa qualité de président du parlement.

Il dit même, ce soir, que son entretien téléphonique avec Sarraj sera «un visa», en Libye, pour les Tunisiens, notamment les hommes d’affaires, les agriculteurs et les travailleurs. «On se rappellera qu’on a supporté la Libye, a encore lancé le chef islamiste», a-t-il encore lancé.

Pour se défendre, Rached Ghannouchi ira encore plus loin en indiquant que la Tunisie doit avoir une position de neutralité positive et en citant comme exemple de ladite neutralité, Feu Béji Caïd Essebsi ancien président de la république : «En 2011, M. Caïd Essebsi, avait adopté cette position en introduisant des armes en Libye. Ce n’était pas un simple coup de fil mais une introduction d’armes et cela a servi la révolution libyenne. C’est cela la neutralité positive».

Cherchant des excuses, il poursuit : «En plus, c’est Sarraj qui m’a appelé et c’était un appel ordinaire qui ne nécessitait pas tant de bruit. Cela servira les intérêts de la Tunisie».

Quant à sa rencontre, en janvier 2020, avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à Istanbul, qui avait été placée sous silence par Rached Ghannouchi et son parti et annoncée par l’agence de presse turque, on ne dira pas un mot, ce soir, sur Nessma TV.

Y. N.