Tunisie : Reprise graduelle des vols intérieurs

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé aujourd’hui, mardi 9 juin 2020, que, dans le cadre de la reprise de l’activité du transport aérien à destination et en provenance des aéroports tunisiens, du fait de l’amélioration de la situation épidémique dans le pays, la compagnie Tunisair Express reprendra, à partir de ce vendredi, 12 juin, ses vols, de façon progressive.

Il y aura, dans un premier temps, 2 vols quotidiens sur la ligne Tunis / Djerba / Tunis et 1 vol hebdomadaire sur la ligne Tunis / Tozeur / Tunis.

Le ministère a, également, précisé que la compagnie nationale a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir des vols dans des conditions sanitaires optimales.

Le nombre de voyages et d’aéroports nationaux exploités sera, par ailleurs, constamment révisé, et ce, en fonction de l’évolution de la demande et de l’état épidémique de notre pays, souligne le ministère.

C. B. Y.