Drame de Kerkennah : La plupart des victimes du naufrage de l’embarcation sont des femmes

La protection civile et la garde maritime ont repêché aujourd’hui, mercredi 10 juin 2020, deux autres corps au large de Kerkennah (Sfax). Le bilan des victimes du naufrage de l’embarcation transportant des migrants subsahariens, qui a chaviré dans la nuit du lundi dernier, continue à s’alourdir …

Les corps de deux femmes ont été repêchés dans la zone maritime entre El Louza et Graten, s’ajoutant aux 22 autres corps repêchés la veille, indique le colonel major Mourad Mechri, directeur régional de la protection civile à Sfax, dans une déclaration à l’agence TAP.

La plupart des victimes sont des femmes (19) et sur les 24 corps repêchés, il y a une fillette de 2 ans et un petit garçon de 3 ans ainsi qu’une femme enceinte, et un Tunisien (qui serait le capitaine du bateau) , affirme pour sa part Samir Maatoug, directeur de la médecine légale à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax.

Les recherches se poursuivent en mer, sachant que l’embarcation transportait au moins une cinquantaine de candidats à la migration clandestine.

Y. N.