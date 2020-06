Abir Moussi accuse Samia Abbou et Becher Chebbi de comploter contre elle (Vidéo)

Abir Moussi ne supporte pas ne pas occuper le devant de la scène médiatique chaque semaine et ne pas jouer à la victime du système. On ne doit parler que d’elle et qu’en victime persécutée. Et cette fois-ci, elle tient bien une preuve audio d’un complot tramé contre elle.

La présidente du Parti destourien libre (PDL) accuse, dans une conférence de presse tenue aujourd’hui, vendredi 12 juin 2020, au Bardo, ses deux collègues Samia Abbou (Attayar) et Becher Chebbi (Ennahdha) de planifier un complot visant à atteindre à sa vie ! De quoi faire le buzz médiatique et électriser ses partisans.

En fait, la vidéo d’une réunion, hier, jeudi 11 juin, de la commission de la législation générale, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) laisse fuiter une discussion en aparté des deux députés (Mme Abbou ayant laissé le micro ouvert).

Dans cette discussion, Mme Abbou dit à M. Becher : «Et que va-t-on faire avec cette chienne de Abir ? C’est une mercenaire. Elle nous a tués». Ce à quoi le député islamiste a répondu : «On est en train de lui préparer un procès».

De là à parler de complot ou de plan de meurtre, il y a un pas à ne pas faire, même si la discussion entre les deux députés ne vole pas très haut. Elle tombe même très bas.

Imed Bahri