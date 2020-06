Ce dimanche, entretien télévisé en direct avec Elyes Fakhfakh

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, effectuera ce soir, dimanche, 14 juin 2020, à 20h45, un entretien qui sera diffusé en direct avec la chaîne de télévision Attesia et la radio Mosaïque FM.

L’entretien coïncide avec la fin de la 3e et dernière phase du confinement sanitaire ciblé, qui s’est étalé du 4 mai au 14 juin.

Au cours de cette sortie médiatique, le chef du gouvernement reviendra sur la situation sanitaire, sociale et économique dans le pays, selon Mosaïque. L’actualité politique, loin d’être anodine ces derniers temps, pourrait également être au rendez-vous.

Parmi les points les plus attendus qui seront abordés, celui qui concerne la fin de la mise en quarantaine obligatoire pour les nouveaux arrivants de l’étranger. Une décision qui concerne à la fois les enjeux sanitaires et économiques, et qui fait particulièrement peur aux Tunisiens, dont une partie craint que la joie d’avoir maîtrisé le coronavirus soit de courte durée, surtout que le pays rouvrira ses frontières à partir du 27 juin.

