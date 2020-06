Lettre ouverte de Tunisiens résidents à l’étranger au chef du gouvernement

Partagez 0 Partages

Dans cette lettre ouverte adressée au chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, ainsi qu’aux ministres des Affaires étrangères, des Finances et des Affaires sociales est une initiative d’un collectif citoyens (Tounsi-ya ici et là-bas) qui regroupe des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) de différentes villes de France et d’autres pays et représentatif de trois générations de l’immigration tunisienne, présentes à l’étranger. Elle porte sur certaines doléances et comporte les noms prénoms et villes de résidence des 100 signataires.

Monsieur Elyes Fakhfakh, chef de gouvernement.

Depuis le 12 mai 2020, une nouvelle tarification des frais de chancellerie a été mise en place provoquant la stupeur dans la communauté des Tunisiens résidents à l’étranger :stupeur car exorbitante au-delà de l’acceptable (plus de 300% de hausse);

stupeur car elle introduit un traitement différencié et inégalitaire entre Tunisiens de l’intérieur et Tunisiens résidant à l’étranger mais également différencié entre TRE;

stupeur car le gouvernement vient de créer un faux taux de change bancaire dit «Rass Brass» (1€ ou 1$ égal 1 DT) en ce qui concerne le timbre fiscal du passeport, violant toutes les règles économiques et bancaires et instaurant un précédent qui peut s’avérer préjudiciable dans l’avenir;

stupeur car le ministre des Affaires étrangères la qualifiait de symbolique tout en affirmant que les Tunisiens résidents à l’étranger ne peuvent bénéficier de droit sans accomplir leurs devoirs, laissant entendre que nous serions de mauvais citoyens, alors que ce dont a besoin la Tunisie en toute urgence c’est une remise à plat de la fiscalité générale. Nous consentons tous à la fiscalité si elle est justement partagée mais dans le cas présent c’est juste une fiscalité forcée.

En nous pointant comme défaillants, le ministre occulte les sacrifices de centaines de milliers de familles qui se privent pour venir en aide aux leurs restées au pays.

Le gouverneur de la Banque centrale a d’ailleurs déclaré que l’apport des TRE en devises était nettement supérieur à celui des touristes. Pour la seule année 2019, il était de 5,2 milliard. Selon le FMI cet apport est supérieur à 10% du PIB entre les transferts monétaires et les transferts en nature : équipement durable, technologies…

Nous, Tunisiens résidents à l’étranger, sommes profondément attachés à notre pays, tout en étant parfaitement intégrés dans nos pays de résidence. Nous sommes répartis sur 108 Etats et sur les 5 continents et offrons à la Tunisie autant de ponts et de passerelles pour s’ouvrir sur le monde. Nous pensons que la diplomatie doit aussi passer par nous car nous sommes celles et ceux qui œuvrons au quotidien pour maintenir et entretenir ce lien.

Les symboles ont pour vocation d’unir et réunir et non de séparer et la décision de votre gouvernement, unilatérale et sournoise dans sa méthode ne peut être que rejetée.

Monsieur le Chef de gouvernement,

– nous refusons avec force cette décision, et exigeons son retrait immédiat;

– nous soutenons la saisine des tribunaux tunisiens compétents pour une annulation judiciaire de cette décision, à défaut de son retrait;

– nous demandons la création d’un ministère des Tunisiens résidents à l’étranger et de la Migration qui soit doté de moyens et de pouvoirs pour entamer de réelles transformations à la hauteur des exigences démocratiques et des ambitions de la Tunisie du 21ème siècle.

Nous voulons croire que la situation exceptionnelle que traverse notre pays et notamment la crise sanitaire ont contribué à la prise de telles décisions que votre gouvernement ne tardera pas à ajuster pour sauvegarder l’indispensable confiance.

Le Collectif «Tounsi-ya ici et là-bas »

Premiers signataires :

Abassi Ines, Maurecourt, France

Abdeljaouad Firyel, Rosny Sous-Bois, France

Abid Fatma, Strasbourg, France

Ammar Samia, Paris, France

Amri Mustapha, Strasbourg, France

Amri Sonia, Grenoble, France

Askri Souad, Strasbourg, France

Azizi Mahdi, Strasbourg France

Azizi Houcine, Strasbourg France

Azizi Mourad, Strasbourg France

Barbar Ahmed, Tours, France

Baraket Nizar, Fontaine, France

Barhoumi Dali, Toulouse, France

Barkous Hager- Nice, France

Belgacem Yagoutha, Paris, France

Belhadj Abbès Mustapha, Grenoble

Ben Abid Hedi, Paris, France

Ben Abid Malika Wepion, Namur, Belgique

Ben Hassen Imen, Villeneuve-Loubet, France

Ben Gharbia Nessim, Paris, France

Ben Lahoual Hassen, Val d’Oise, France

Hedi Ben Kraiem, Toulouse, France

Ben Slimane Yanis, Conflans Sainte Honorine, France

Ben Slimane Inayette, Massy, France

Bennouri Mohamed Tahar, Strasbourg, France

Ben Slimane Karim, Massy, France

Ben Slimene Rim, Conflans Sainte Honorine, France

BEN Slimene Malek -Conflans Sainte Honorine- France

Bessamra Sonia, Paris, France.

Ben Smida Dhouha, Malakoff, France

Ben Soltane Henda, Avignon, France

Boukhris Raouf- Strasbourg, France

Boukhari Nour, Metz, France

Bousrih Yamen- Paris – France.

Bouziri Raoudha, Vanves, France

Chaabane Nadia, Seine St Denis, France

Chaker Faiza- Paris, France

Chamekh Raja, Melun, France

Cherif Aida, Sainte Geneviève des Bois France

Chrait Hejer, Paris, France

Dellagi Bouvet de la Maisonneuve Fatma. Montrouge, France

El Euch Cyrine, Paris, France.

El Fani Nadia, Paris, France

El Fahem Naceur, Savigny le Temple, France

Fehri Rahim, Paris, France

Gabsi Mohamed, Strasbourg France

Gharbi Bechir, Annecy, France

Ghribi Hatem, Strasbourg, France

Ghribi Olfa, Strasbourg, France

Grira ep Khamassi Amira, Metz, France

Ghoul Rabia, Paris, France

Hamza Sonia, Paris, France

Hamissi Atef, Strasbourg, France

Harat Farah, Strasbourg France

Harrar Souad, Pierrefitte, France

Horchani Sarah, Dijon, France

Jaouadi Chabert Chadia, St Joseph de Rivière Isère France

Jellali Achraf, Paris, France

Jerad Moktar, Paris, France

Jrad Dora, Arcueil, France

Kammarti Saloua, Paris, France

Kamel Ibtihel, Paris, France.

Karoui Hanène, Issy les Moulineaux, France

Karkar Hassane, St Denis, France

Kefi Jalila, Lille, France

Kefi Devauges Ghaya, Compiègne, France

Khemira Ali, Ivry sur Seine, France

Krifa Abir, Lyon, France

Makni Mohamed, Grenoble, France

Mathlouthi Tarek, Strasbourg, France

Marzouki Meryem, Paris, France

Mathlouthi Kamel, Strasbourg, France

Mathlouthi Yamina, Strasbourg France

Miled Najet, Paris, France

Mizouni Najet, Paris, France

Msadek Cherif, Juvizy, France

M’timet Samia, Yvelines, France

Moussa Moncef, Strasbourg, France

Najjahi Mohamed Salah Vitry sur Seine, France

Nafti Hatem, Paris, France

Nasri Zeineb, Paris, France

Lahmar Amine, Noisy le Grand, France

Lejmi Badreddine, Montreuil, France

Letaief Wassila, Vincennes, France

Ouerghi Faouzi, Marseille, France

Ouerhani Néjib, Grenoble, France

Rodrigues Mona, Strasbourg France

Rouis Badreddine. Grenoble, France

Saadi Jihène, Toulouse, France

Saadallah Fathi, Chelles, France

Sakka Leila, Rueil Malmaison, France

Samara Samia, Athènes, Grèce

Sandid Latifa, Paris, France

Smida Mohamed, Aubervilliers, France

Trabelsi Amine, Paris, France

Touil LASTRUCCI Fatma Marseille, France

Touil Alaa, Lille, France

Zamouri Adam, Paris, France

Zamouri Ines, New York, USA

Zamouri Issam, Paris, France

Zamouri Farid, Paris, France

Zamouri Mayssa, Martigue, France

Zemni Ostacchini Leila. Marseille France

Yaakoubi Amira, Montreuil, France