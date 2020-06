Colloque : Enfance et migration dans la région du Maghreb

L’Association Terre d’asile Tunisie organise un colloque international en ligne « Enfance et migration dans la région du Maghreb : entre assistance et solutions durables » aura lieu les 25 et 26 juin 2020 sur l’application Zoom.

Il se déroulera sur deux journées : le jeudi 25 juin sera dédié à deux sessions plénières avec des interventions et un temps d’échange entre participants et panélistes. Et le vendredi 26 juin sera consacré à quatre ateliers thématiques, chacun animé par une personne-ressource. Chaque participant peut s’inscrire à un ou plusieurs ateliers.

Inscrivez-vous ici aux sessions et/ou ateliers qui vous intéressent, afin de recevoir le(s) lien(s) Zoom correspondant(s). Un live sera également retransmis sur la page Facebook de l’Association Terre d’asile Tunisie et sur son site internet dédié à l’évènement.

I. B.