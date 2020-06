Dghij à l’Assemblée: Moussi envoie un huissier de justice à Ghannouchi

Imed Dghij est très copain avec le président de l’Assemblée et a carte blanche délivrée par ce dernier.

La députée, présidente du Parti destourien libre (PDL) et sa présidente de bloc parlementaire a déclaré avoir envoyé un huissier de justice à Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée pour qu’il empêche l’agitateur Imed Dghij d’accéder à l’enceinte du palais du Bardo.

Cet activiste islamiste, ancienne figure des fameuses ligues de protection de la révolution (LPR), milices violentes au service du parti Ennahdha dissoutes par décision de justice en 2014, entre à l’Assemblée comme les enfants accèdent à un manège et discute avec ministres, députés et chefs des blocs parlementaires.

Statut Facebook haineux et menaçant de Dghij à l’endroit de Mme Moussi.

Mme Moussi, qui ne se sent plus en sécurité dans l’enceinte du parlement, estime que M. Ghannouchi et Habib Khedher, son directeur de cabinet, en permettant à ce sulfureux agitateur d’accéder à l’enceinte de l’Assemblée est une complicité dans la propagation de la violence.

I. B.