L’Etat sous-traite la formation de 800 imams par le CSID du Nahdhaoui Radwan Masmoudi

Le Nahdhaoui financé par les Américains va assurer la formation des imams tunisiens.

Le Center for the Study of Islam & Democracy (CSID) de l’activiste islamiste tuniso-américain, membre d’Ennahdha, Radwan Masmoudi, lance dans les prochains jours un projet de formation de 800 imams dans 10 gouvernorats tunisiens. Innocente initiative ?!!

Le plus grave dans cette opération, c’est qu’elle sera lancée en partenariat avec le ministère des Affaires religieuses. C’est en tout cas ce qu’annonce le CSID sur son site web. Et on peut se demander pourquoi l’Etat tunisiens avec ses moyens (des centaines d’imams, milliers de mosquées et des centaines d’enseignants universitaires en sciences religieuses) laisse-t-il le soin de former ses imams à une association qui présente deux inconvénients : son président est membre d’un parti, Ennahdha, et son association est financée, entre autres, par l’Etat américain.

Difficile dans ce cas d’éviter la politisation de l’opération. Il y a donc danger… Et le chef du gouvernement doit y mettre fin immédiatement et exiger des explications de son ministre des Affaires religieuses.

Imed Bahri