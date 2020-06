Tataouine : Un homme bloqué durant 2 jours dans un réservoir d’eau de la Sonede

Partagez 0 Partages

Un drôle d’incident a eu lieu le week-end dernier à Tataouine, où un jeune homme est descendu dans un réservoir de stockage d’eau appartenant à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) et il y est resté coincé pendant 2 jours, les samedi et dimanche 27 et 28 juin 2020.

Par chance, le volume de l’eau dans ce réservoir -de 500 mètres cube – était très faible, ce qui lui a permis de survivre pendant toutes ces heures.

Finalement, l’homme, originaire de Gafsa, a été secouru par les unités de la Protection civile de Tataouine. Il a, par ailleurs, déclaré qu’il était descendu dans le réservoir «pour éviter le gaz lacrymogène» utilisé par les forces de l’ordre pour maîtriser les émeutes d’El-Kamour, selon le correspondant de Mosaïque FM dans la région.

L’incident a particulièrement irrité les habitants de Tataouine qui ont déjà réclamé à la direction régionale de la Sonede de mettre en place une surveillance à ses réservoirs d’eau potable, surtout après la propagation de la fièvre typhoïde. Le sud de la Tunisie ayant déjà enregistré 260 cas de cette maladie, causée notamment par la pollution alimentaire.

Le correspondant de Mosaïque FM assure, dans le même contexte, que des pratiques malsaines ont lieu dans les réservoirs de stockage de l’eau – sans surveillance – de la Sonede. Compte tenu du niveau de civisme de certains, il ne serait, en effet, pas étonnant qu’ils urinent dedans.

C. B. Y.