Tunisie : Sit-in ouvert des familles des martyrs et blessés de la Révolution

Les familles des martyrs et blessés de la Révolution tunisienne ont annoncé qu’ils observeront un sit-in, à partir d’aujourd’hui, lundi 29 juin 2020, à la Kasbah (Tunis) pour protester contre la non-publication de la liste officielle de leurs proches dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort).

Dans un communiqué publié hier soir, elles ont rappelé que la liste en question, qui comprend 129 martyrs et 634 blessés, a été publiée, en octobre 2019, sur le site web du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDHLF).

Elles ont, par ailleurs assuré que le sit-in ne sera levé que lorsque leur revendication sera réalisée.

Communément appelée «Révolution de la liberté et de la dignité» ou encore celle «de jasmin», la Révolution tunisienne consistait en une suite de manifestations et de sit-in essentiellement non-violents, ayant eu lieu entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, et ayant abouti à la chute du régime de Zine El Abdine Ben Ali (au pouvoir depuis 1987).

