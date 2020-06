«Cinéma fi Houmetna» : Quand le 7e art va à la rencontre de tous les publics

Le projet «Cinéma fi houmetna» (Cinéma dans notre quartier) revient avec une nouvelle édition qui se tiendra du 3 juillet au 30 août 2020 dans 12 villes à travers la Tunisie.

Depuis sa création en 2015 avec l’initiative «Eteint la télé, ramène ta chaise et le cinéma viendra à toi», le projet «Cinéma fi houmetna» n’a cessé de parcourir les 24 gouvernorats du pays pour ramener le cinéma dans des quartiers populaires où l’accès à la culture est quasi inexistant.

Organisée par la Fédération tunisienne des ciné-clubs (FTCC) et en partenariat avec Tfanen- Tunisie Créative, cette nouvelle édition sera placée sous le thème «Grands écrans avec petites mains», offrant à des écoliers la possibilité de s’initier au 7e art à travers des ateliers sur les différentes techniques de Stop Motion en compagnie de spécialistes qui leur permettront de transformer leurs idées en véritables produits visuels.

Après la phase de formation, «Cinéma fi houmetna» proposera plusieurs projections en plein-air suivies de débats, et ce, dans plusieurs quartiers populaires de Tunis, Bizerte, Béja, Kasserine, Gabès, Tataouine…

L’initiative vise à développer l’esprit critique chez les plus jeunes et à créer des noyaux créatifs dans les quartiers populaires avec l’image comme support et les débats cinématographiques comme plateforme de discussion citoyenne, expliquent les organisateurs.

Fawz Ben Ali